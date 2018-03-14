Roman Özetleri uygulamasında birçok yerli ve yabancı eserin özetini inceleyebilirsiniz.
Roman Özetleri uygulamasıyla yerli ve yabancı birçok romanın özetini Android cihazlarınızdan okuyabilirsiniz.
Kitapseverler için oldukça faydalı bir uygulama olan Roman Özetleri, birçok eserin özetini sizlere sunarak okumayı düşündüğünüz kitaplar hakkında bilgi almanızı sağlıyor. A’dan Z’ye sıralanan kitaplardan ilginizi çekenin üstüne tıkladığınızda kitap özetini direkt olarak okuyabileceğiniz Roman Özetleri, basit ve göz yormayan bir arayüze sahip durumda.
Yerli ve yabancı toplamda 155 roman özetini içeren uygulama zamanla geliştirilirse çok iyi bir kaynak haline gelecektir diye düşünüyorum. Kitapları yazarlarıyla birlikte sunan Roman Özetleri uygulamasında Aşk-ı Memnu, Araba Sevdası, Beyaz Gemi, Çalıkuşu, Dokuzuncu Hariciye Koğuşu, Felatun Bey ile Rakım Efendi gibi bilinen eserlere de ulaşabilirsiniz. Yeni bir kitaba başlamak istediğinizde ya da ödeviniz olduğunda size kolaylık sağlayacağını düşündüğüm Roman Özetleri uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
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