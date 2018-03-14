Roman Özetleri uygulamasıyla yerli ve yabancı birçok romanın özetini Android cihazlarınızdan okuyabilirsiniz.

Kitapseverler için oldukça faydalı bir uygulama olan Roman Özetleri, birçok eserin özetini sizlere sunarak okumayı düşündüğünüz kitaplar hakkında bilgi almanızı sağlıyor. A’dan Z’ye sıralanan kitaplardan ilginizi çekenin üstüne tıkladığınızda kitap özetini direkt olarak okuyabileceğiniz Roman Özetleri, basit ve göz yormayan bir arayüze sahip durumda.