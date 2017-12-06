Rotate.io, hem tek hem de çok oyunculu mod sunan arcade oyunu olarak Android platformunda karşımıza çıkıyor. Kendilerine çizilen yolda dönerek ilerleyebilen karakterleri kontrol ettiğiniz oyunda engellere çarpmadan altınları toplamaya çalışıyorsunuz. Multiplayer modda altınları toplamak daha da zorlaşıyor.

Tek dokunuş yenilikçi kontrol sistemiyle Android telefonunuzda açıp her yerde rahatlıkla oynayabileceğiniz eğlenceli bir arcade oyun Rotate.io. Oyunda amacınız; altınları toplamak. Altınlara oldukça yakınsınız ancak karakteriniz kendi çizgisinin dışına çıkamadığından doğrudan ulaşamıyorsunuz. Hem altınlara ulaşmak hem de bloklara çarpmamak için karakterin etrafına çizilen kesik çizgileri hesaba katmanız gerekiyor. Oyun tek başınıza bile yeterince zorken diğer oyuncuların katılmasıyla birlikte daha da zorlaşmaya başlıyor. Haritalar geniş olmasına karşın puan toplamak çok kolay olmuyor.