Roundball, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir beceri oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Sonsuz oyun moduna sahip olan oyunda reflekslerinizi kullanarak yüksek puanlara ulaşmaya çalışıyorsunuz.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz bir beceri oyunu olarak dikkat çeken Roundball, müptelası olabileceğiniz türden bir mobil oyundur. Zorlu bölümleriyle dikkat çeken oyunda bir dairenin içerisindeki topu kontrol ediyorsunuz. Sürekli dönen çemberin içinde çıkan engellere çarpmadan elmasları toplamanız gereken oyunda arkadaşlarınızda da meydan okuyabiliyorsunuz. Ekranın sağ ve sol bölgesine dokunarak oynayabileceğiniz oyunda harika bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Arkadaşlarınıza da meydan okuyabileceğiniz oyunda işiniz bir hayli zor. Liderlik tablosuna da sahip olan oyunda üst sıralara tırmanabiliyorsunuz.

Minimalist atmosferiyle de dikkat çeken oyunda yüksek puanlara ulaştıkça bir takım özelleştirmeler de yapabiliyorsunuz. Farklı topları satın alabileceğiniz oyunda son derece dikkatli olmalısınız.

Roundball oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.