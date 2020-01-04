Kendi tasarladığınız savaş kahramanlarını yöneterek rakiplerinizle aksiyon dolu RPG savaşların yapacağınız ve ganimet kazanmak için mücadele edeceğiniz RPG IRUNA Online MMORPG, mobil platformda rol oyunları arasında kendisine yer bulan ve ücretsiz olarak sunulan kaliteli bir oyundur.

Etkileyici grafikleri ve nefes kesen savaş sahneleri ile oyunculara eşsiz bir deneyim yaşatan bu oyunda amaç, kendi savaş kahramanlarınızı tasarlayarak onları farklı özelliklerle ve silahlarla donatmak ve ganimet savaşlarına katılarak rakiplerinize diz çöktürmek için mücadele etmektir.

Karakterlerin her birini eşsiz kıyafetlerle ve ölümcül savaş aletleriyle kuşatarak rakiplerinizle online RPG savaşlarına katılabilirsiniz. Ayrıca evcil hayvanınızı eğiterek sizinle birlikte savaşlara katılmasını sağlayabilir ve aksiyona doyabilirsiniz.

Dünyanın her yerinden güçlü oyunculara karşı savaşabilir ve topladığınız ganimetleri kullanarak ordunuzu güçlendirebilirsiniz. Çevrimiçi sohbet özelliği sayesinden arkadaşlarınızla eğlenceli konuşmalarda bulunabilir ve kalabalık klanlar kurabilirsiniz.

Android ve İOS sürümleri sayesinde iki farklı platformdan kolaylıkla ulaşabileceğiniz ve bağımlısı olacağınız RPG IRUNA Online MMORPG, 1 milyondan fazla oyun tutkunu tarafından tercih edilen sürükleyici bir oyundur.