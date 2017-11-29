Rush, Ketchapp’ın Android platformuna çıkardığı sayısız arcade oyunundan biri. Soyut bir ortamda roller coaster sürüşü yaptığımız oyun, fazlasıyla zorlu hazırlanmış. Çıldırtıcı derecede zor, sabır isteyen, reflekslere dayalı mobil oyunları özellikle seviyorsanız oynamanızı isterim.

Oyunda boşlukta bir platformun üzerinde hızla kayıp giden küreyi kontrolünüz altına almanız gerekiyor. Sadece iki çizgiden oluşan ince bir yolda sağ ve sol yanlara koyulmuş engellere değmeden ilerlemeniz gerekiyor. Engele çarptığınızda kaldığınız yerden değil, baştan başlıyorsunuz. Oyun sonsuz yapıda; dolayısıyla belli bir noktadan sonra sıkmaya başlıyor. Yani canınız sıkıldığında, arkadaşınızı beklerken veya toplu taşımada açıp hemen oynayabileceğiniz türde bir oyun.

Rush Özellikleri: