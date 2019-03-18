Altıgen savaş alanına sahip sıra tabanlı Taktik Strateji oyunu S4GE'nin benzersiz dünyasına giriş yapın. 4 birim arketip kontrolü: mistik, asker, hileci ve şifacı. Hepsinin kendine has yetenekleri var ve düşmanlara karşı veya tehlikeli durumlardan kaçmak için akıllı yollarla kullanılabilir.

Savaş alanında, kırıklar denilen taşların üzerinde dengede kalın. Yakındaki birimler hasar verecek ve güçlendirme alarak bozulacaklar. Toplam 14 seviye vardır, 12 tanesi kilitli ve 2 tanesi gizlenmiştir. Son 2 seviyenin kilidini açmak için oyunu en yüksek skorla tamamla. İlerleme, oyuncuya 20 dakikadan fazla yoğun oynanışla patron seviyesine ulaşması 3 dakika sürecek seviyelerden getirecek.

S4GE, strateji becerilerinize meydan okuyacak ancak aynı zamanda tuhaf bir dünyayı keşfedeceksiniz. Eşsiz bir tarza sahip, büyü ve fantastik canavarlarla dolu renkli bir fantezi dünyasının tadını çıkarın.



