Kendi kabilenizi kurarak vahşi hayvanlarla dolu bir ormanda hayat mücadelesi vereceğiniz ve kabilenizi geliştirerek uygar bir yaşama geçmek için çaba göstereceğiniz Sacrifices, Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz ve sürükleyici özelli ile bağımlısı olacağınız sıra dışı bir oyundur.

Etkileyici grafikleri ve kaliteli ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, acımasız bir ormanın tam ortasında sıfırdan bir köy inşa etmek ve ganimet savaşlarına katılarak köyünüzü geliştirmektir. Boş bir arazi bularak köyünüzü bu araziye inşa edebilir ve çeşitli yapı malzemeleri satın alarak yeni binalar yapabilirsiniz.

Ayrıca çeşitli alanlarda üretim yaparak ekonomik dengeyi kurabilir ve ganimet savaşlarından gelen kazançlarla köyünüzü daha da büyütebilirsiniz.

Oyunda köy inşasından kullanabileceğiniz odun, taş, toprak, ağaç ve daha onlarca farklı malzeme yer almaktadır.

Ayrıca kabilede yaşayanların giyebileceği yüzlerce kıyafet ve savaşlarda kullanabileceğiniz sayısız alet bulunmaktadır. Strateji oyunları arasında yer alan ve ücretsiz olarak sunulan Sacrifices ile sizde kendi kabilenizi kurabilir ve eğlenceli anlar geçirebilirsiniz.