SadeceOn uygulaması, Android cihazlarınız üzerinden serbest zamanlı çalışanlara ulaşmanızı sağlıyor.

10 TL’den başlayan fiyatlarla birçok alanda hizmet veren freelancer’ların buluşma noktası olan SadeceOn, hem hizmet verenlerin hem de hizmet arayanların faydalanabileceği bir platform olarak öne çıkıyor. Logo tasarımı, web sitesi yaptırma, seslendirme, online pazarlama, makale yazımı, animasyon, tanıtım videosu hazırlama ve daha yüzlerce farklı kategorideki hizmetlere ulaşabileceğiniz platformda, müşterilerinizden alacağınız olumlu yorum ve puanlarla yeni müşteriler de kazanabiliyorsunuz.

Yeteneklerinizi kolayca paraya çevirebileceğiniz güvenli bir platform olma niteliği taşıyan SadeceOn, ödeme konusunda da güvenliğinizi koruyor. Elinizdeki işi teslim ettikten sonra müşteri onayladığında paranızı alabileceğiniz uygulamada, ilgilendiğiniz konularda talep edilen hizmetlerden de anında haberdar olabiliyorsunuz. Eğer siz de yeteneklerinizi paraya çevirmek istiyorsanız ya da profesyonel bir hizmet almak istiyorsanız SadeceOn uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.