Sago Mini Space Explorer, görsel çizgilerinden de anlayacağınız üzere çocukların oynayabileceği bir uzay oyunu. Sevimli köpek Harvey ile birlikte uzaya ışınlanıyor ve yıldızlar, gezegenler arasında dolaşıyoruz. Yolculuğumuz esnasında uzaylılar ve robotlarla da tanışma fırsatımız oluyor.

Okul öncesi çocuklar için eğitici oyunlar geliştiren Sago Mini’nin Space Explorer adlı oyununda köpek bir astronot olarak karşımıza çıkıyor. İsmi Harvey olan sevimli mi sevimli dostumuzla birlikte uzayı keşfediyoruz. Ayın üzerinde mışıl mışıl uyuyor, robotla kucaklaşıyor, uzaylılarla iletişime geçmeye çalışıyor, yıldızlar arasında piknik bile yapıyoruz. Harvey’i sarıyla işaretlenmiş noktalara getirdiğimizde de eğlenceli animasyonlar gösteriliyor.

Sago Mini Space Explorer Özellikleri: