Mobil platformun ünlü isimlerinden bir tanesi olan ve şu sıralar birbirinden güzel oyunlar ile hayranlarının yüzünü güldüren KMD Game yepyeni bir oyun daha yayınladı.

Mobil strateji oyunları arasında yer alan ve tamamen ücretsiz olarak hem Android hem de iOS platformlarında ilgiyle oynanmaya devam edilen Samurai.io oldukça başarılı grafikler çiziyor.

Dünyanın dört bir yanındaki samuraylar ile mücadele edeceğimiz oyun içerisinde gerçek zamanlı olarak gerçek oyunculara karşı savaşacak ve en iyi samuray olmaya çalışacağız. Çarpıcı grafiklerin ve kendine has oynanış mekaniklerinin yer aldığı yapım da tamamen ücretsiz bir oynanış yer alıyor.

Gerçek zamanlı olarak internet bağlantısı gerektiren yapım da oyunculara hem eğlenceli hem de aksiyon dolu bir oynanış yapısı sunulacak.

Yapım günümüzde 5.000’den fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediliyor.