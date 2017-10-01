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Sanal Sofra 1.1 (Android)
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  4. Sanal Sofra - Android için Sanal Gerçeklik Uygulaması

Sanal Sofra

1.1
Android
Sanal Sofra
ÜCRETSİZ
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Volkan Yılmaz
Volkan Yılmaz

Sanal Sofra uygulamasıyla evinize yakışacak en uygun yemek takımını sanal gerçeklik ile bulabilirsiniz.

Sanal Sofra uygulaması Android cihazlarınızdan evinize en uygun yemek takımını bulabilmeniz için sanal gerçeklik teknolojisini sunuyor.

Karaca tarafından yayınlanan Sanal Sofra uygulaması, sanal gerçeklik ile birleşerek evinizin dizaynına göre en uygun yemek takımını bulabilmenizi sağlıyor. Telefonunuzun kamerasını kullanarak, Karaca’nın yemek takımlarının masanızda nasıl görüneceğini görebileceğiniz uygulama oldukça başarılı sonuçlar veriyor diyebilirim.

Misafirleriniz için hazırladığınız yemeklerin yanında daha iyi bir sunum için yemek takımları, çatal, bıçak ve kaşık setleri ile bardak takımları da önemli bir yere sahip. Uygulamayı başlattıktan sonra kamerayı yemek masasına doğru çevirip, yemek takımları arasında geçiş yapmanız yeterli olacaktır. Seçtiğiniz yemek takımlarının fiyatlarını da görebileceğiniz uygulamada, dostlarınızdan veya eşinizden yardım almak istiyorsanız sol altta bulunan Paylaş butonunu kullanabilirsiniz. Tam anlamıyla gerçeklik duygusunu yansıtmayı hedefleyen uygulamada, masa örtüsü renginden masadaki ürünlerin boyutuna kadar birçok ayarlama işlemini de gerçekleştirebilirsiniz.

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