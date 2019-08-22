Sandwich!, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil beceri oyunu olarak dikkat çekiyor.

Büyük bir beğeniyle oynayabileceğiniz oyunlardan bir tanesi olarak karşımıza çıkan Sandwich!, lezzetli sandviçler yaparak bölümleri tamamladığınız bir oyundur. Zorlu bölümlerin yer aldığı oyunda tek yapmanız gereken malzemeleri doğru sırada katlayarak ilerlemeniz gerekiyor. Renkli görsellerin de yer aldığı oyunda basit kontroller bulunuyor. Domatesten peynire, soğandan somonlara kadar pek çok farklı malzemenin yer aldığı oyunda giderek zorlaşan bölümler yer alıyor. Boş zamanlarınızda oynamak için tercih edebileceğiniz Sandwich! oyununu sakın kaçırmayın. Eğer bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız Sandwich! sizleri bekliyor.

Sandwich! oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.