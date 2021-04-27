Score! Hero 2, mobilde en çok oynanan futbol oyunlarından Dream League Soccer’ın geliştiricilerine ait simülasyon tarzında futbol oyunu. Dream League Soccer, FIFA Mobile, PES Mobile gibi popüler online futbol oyunlarından farklı olarak tek bir oyuncunun kariyerinde yükselmesine yardımcı oluyorsunuz. En iyi mobil futbol oyunları arasında olan Score! Hero’nun devam oyunu Türkçe dil desteğiyle Android Google Play’de!

Score! Hero 2 İndir

İnanılmaz grafikler, hareket yakalama tekniğiyle hazırlanmış muhteşem animasyonlar ve gerçekçi oynanışı bir araya getiren mobil futbol oyunları arasında. Yalnız tüm takımı değil tek bir oyuncuyu kontrol ediyorsunuz. Maçlarda kritik pozisyonlara giriyor, maçın kaderini değiştirecek kararlar alıp uyguluyorsunuz. Muhteşem gollere imza atıyor, ölümcül paslar veriyorsunuz.

Devam oyununda lisanslı takımlarla sözleşme yapıyorsunuz. Dünyanın en iyi liglerinden bazılarına ait 90’dan fazla resmi lisanslı takım mevcut. Dünyanın en iyi spikerlerinden biri olan Arlo White’ın efsanevi yorumlarının eşliğinde oynuyorsunuz. Yepyeni sonsuz kahraman modu da sizi bekliyor.