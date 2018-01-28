Screens uygulaması ile Android cihazlarınızda çoklu pencere modunu kullanmaya başlayabilirsiniz.

Samsung Galaxy serisi cihazlarda gördüğümüz çoklu ekran modu nda, aynı anda birden fazla uygulama kullanılabiliyor. Ekran boyutlarının artmasıyla daha da iyi bir deneyim haline gelen bu özellik ne yazık ki her cihazda bulunmuyor. Android 7.0 Nougat sürümünden itibaren kullanılan bu özellik sizin cihazlarınızda bulunmuyorsa Screens uygulamasından yardım alabilirsiniz.

Screens uygulamasının çalışma mantığını kısaca anlatalım. Aynı anda kullanmak istediğiniz iki farklı uygulamayı seçtikten sonra, ana ekrana eklenecek kısayolu kullanarak bölünmüş ekranda bu iki uygulamayı başlatabiliyorsunuz. Uygulamaları eşit yükseklik değerlerinde başlatan ve bunun için herhangi bir özelleştirme seçeneği sunmayan Screens, yine de görevini başarıyla yerine getiriyor diyebilirim. WhatsApp kullanırken Instagram’da gezinmek ya da internette gezinirken bir yandan Facebook kullanmak için ayrı ayrı kısayollar oluşturabileceğiniz ve çoklu ekran modunu akıllı cihazlarınıza getiren Screens uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.