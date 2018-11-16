ACE Play tarafından geliştirilen ve mobil platform oyuncularına ücretsiz olarak sunulan Shadow Fight Battle, bir klasik oyundur.

Kaliteli grafiklere ve kusursuz oynanış mekaniklerine sahip olan oyunda karanlık bir atmosfer yer alıyor. Fantastik bir oynanış sistemine sahip olan mobil klasik oyununda karakterimiz ile karşımıza çıkan düşmanları etkisiz hale getirebilmek için mücadele edeceğiz. Etkileyici görsel efektlerin yer aldığı mobil yapım da oyuncular binlerce farklı düşman ile karşılaşacaklar. Bu düşmanların farklı seviyelere ve zorluklara sahip olduğunu da belirtelim. Oyuncular karakterlerini yükseltebilecek ve farklı beceriler ile onları daha güçlü hale getirebilecekler.

Hızlı ve tempolu bir oynanışa sahip olan Shadow Fight Battle son güncellemesini 6 Kasım 2018’de aldı. Henüz yeni bir oyun olmasına rağmen 50 binden fazla oyuncu tarafından ilgiyle oynanan yapım da aksiyon yüklü sahneler de bizleri bekliyor olacak. Oyuncular düşmanlara saldırabilmek için sağa ve sola hareket edecekler.

Tamamen ücretsiz olan Shadow Fight Battle şuan için sadece Google Play’de yer alıyor.

İyi oyunlar dileriz.