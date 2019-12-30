Hareket etmek için kaydırın, atlamak için dokunun ve tekrar Sharkslam olun. Sen bir köpekbalığısın ve her şeyi yaralayabilirsin. Kuşlara çarp, helikopterleri indir. Size karşı köpekbalıklarına bile çarpabilirsiniz. Değerli puanlarını çal ve en yüksek puanı al.

Doymak bilmeyen bir köpek balığının kontrolünü alıp çılgınca bir okyanus saldırısına başlayıp, önüne çıkan herkesi ve her şeyi yiyerek olabildiğince uzun süre hayatta kal. 3 heyecan verici modda oynayın: Brawl, Time Attack ve Survival. Başarılar elde edin ve köpekbalığınızı ve oyunun ayarını toplayın ve özelleştirin.

Çok güzel bir su altı dünyasını keşfedip Büyük Beyaz ve Megalodon gibi efsanevi köpek balıklarını evrimleştir.

Sharkslam Özellikleri