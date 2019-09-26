9Splay imzası ile geliştirilen ve mobil oyunculara ücretsiz olarak sunulan Shikigami:Myth ile rekabet dolu anlar yaşamaya hazır olun.

Mobil rol oyunları arasında yer alan Shikigami:Myth ile fantastik savaşlara katılacak ve bu savaşlardan galibiyetle ayrılmaya çalışacağız. Farklı karakterlerin ve yaratıkların yer aldığı yapımda gerçek zamanlı olarak rakibimiz karşısında hamleler yapacak ve savaştan galibiyetle ayrılan taraf olmaya çalışacağız.

Hem Android hem de iOS platformunda oynaması ücretsiz olarak yayınlanan yapımda 100 farklı karakter arasından seçimler yapacak, savaşlarda onları geliştirecek ve daha etkili hale getirerek daha zorlu düşmanlar ile karşı karşıya gelmeye çalışacağız.

Hem oynanışı hem de performansı ile şuana kadar oyuncuları tatmin etmeyi başaran Shikigami:Myth Google Play üzerinde 4.5 gibi bir skor puanı ile değerlendirilirken, 50.000’den fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediyor.