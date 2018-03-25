Oynaması kolay ama bir hayli eğlenceli olan Shuttle Run'da küp şeklinde bir karakteri yönetiyoruz. Zaten adı Cube olan bu karaktere zorlu yaya geçidinde karşıdan karşıya geçmesini sağla ve farklı rekorları kırmayı başar. Doğru taktikler uygulayarak araçların arasından geç ve her zorlu bölümde reflekslerini daha çok test etme şansını yakala.

Arcade kategorisinde boy gösteren bu oyundaki amacımız, Cube isimli karaktere zarar vermeden karşıdan karşıya geçirebilmek. Yaya geçidinde bekleyen karakterimize maalesef hiçbir araba yol vermezken birde çok hızlı geliyorlar. Yani çarpmadan ve şaşırmadan sadece ileri geri yaparak karakterinizi yönetin, daha sonrasında ise diğer rakiplerle olan puanlarınızı karşılaştırın.

Ayrıca bir anda hızlanan veya sağdan sola geçen arabalara dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü siz planınızı önceden yaparken bu arabalar yüzünden ani refleksler ile hata yapabilir ve Cube'yi patlatabilirsiniz. Kolay yoldan eğlenmek ve reflekslerini kontrol etmek istiyorsan, Shuttle Run'ı öneririm.

Shuttle Run - Cross the Street Özellikleri