Silkroad Online Mobile, Joymax tarafından geliştirilen popüler MMORPG oyununun mobil sürümü. Eski Asya ve Avrupa arasındaki kültürel ve ekonomik ticareti yansıtan görkemli bir tarihi maceralarla yaşatan devasa çok oyunculu çevrimiçi rol yapma oyunu Silkroad Online’ın mobil sürümü de oldukça başarılı. Üstelik indirmesi de oynaması da ücretsiz!

Avrupa’da ve Doğu Asya’da 500 milyondan fazla oyuncusu bulunan ücretsiz fantastik MMORPG oyunu Silkroad Online, senelerin ardından mobil platforma taşınıyor. Güney Koreli Joymax tarafından yetkilendirilmiş U1Game’in geliştirdiği Silkroad Online mobil sürüm, bilgisayar sürümü gibi MS 7. yüzyıla dayanan tarihiyle hem tarihsel kültür hem de efsanevi öykülerle benzenmiş bir açık dünya MMORPG oyunu. Oyuna ilk başladığınızda üç karakter alabiliyorsunuz. Bicheon (Yakın savaş kontrolü), Heuksal (Menzilli Zararı/Yardım), Pacheon (Yakın Savaş Zararı) arasından seçiminizi yapıyorsunuz. Kervan oyununda istediğiniz bir mesleği seçebiliyorsunuz. Tüccar, Avcı ve İzci olarak üçe ayrılan meslekleri seçtiğinizle kalmıyor, istediğiniz zaman değiştirebiliyorsunuz.

Silkroad Online Mobil oyununda farklı birçok online mod bulunuyor. Tapınak Yarışı, Dunhuang Mağarası, Boyut Kapısı gibi klasik zindanları oynamaktan Takım, Lonca sistemi ve Meslek gibi çeşitli topluluk organizasyonlarına katılarak sosyalleşebileceğiniz oyunda özel efektlerden gözünüzü alamayacak, gerçek aksiyonu yaşayacak, serbest stil ve birçok oyun seviyesinde görsel bir şölenin tadını çıkaracaksınız.