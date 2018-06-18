Silly Walks, çocuk oyunu gibi görünen ancak dünyasına girdiğinizde öyle olmadığını anlayacağınız bir macera oyunu. Evde her gün kullanılan nesneleri canlı olarak göreceğiniz bu oyunda bir blender tarafından kaçırılan arkadaşlarınızı kurtarma mücadelesi veriyorsunuz. İlginç karakterlerle eğlenceli, bir o kadar zorlu yolculuk sizi bekliyor.

Ananas, top kek, sosisli sandviç, makarna ve daha birçok yiyeceğin karakter olarak karşınıza çıktığı ve onların yerine geçtiğiniz tek dokunuş macera oyunu Silly Walks. Oyunda amaç; arkadaşlarınızı paramparça etme düşüncesinde olan şeytani karıştırıcıyı bulup yok etmek. Elbette ona gelmeden önce birçok engel, tuzak sizi bekliyor. Yol boyunca karşınıza çıkacak engeller günlük hayatta kullandığınız ev aletleri, araç - gereçlerden oluşuyor. Koşu bandı, mutfak tezgahı, bahçe ve evin diğer yerlerinde sizi onlarca düşman bekliyor.