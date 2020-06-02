Skater Race oyunu Android işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir arcade oyundur.

Kaykay yapmaya bayılanlar... Çocukluğumuz en eğlenceli zamanlarını birlikte paylaştığımız kaykay bazen hayatımızın bir parçası haline gelebiliyor. Çoğu zaman tarzımızı oluşturduğunu hatta hayatımızı yönlendirdiğini bile görebiliyoruz. Bu eğlenceli aktiviteyi daha eğlenceli hale getiren de oyunlardır.

Kaykaylı oyunların en iyilerinden biri olan Skater Race oyunu kolay oynanış şekli ile tüm oyunseverleri büyülüyor. Bazen çatıların üstündeki rampalarda bazen elektrik direklerinde veya tellerinde... Bu oyunda istediğin yerden gidebilirsin. Ayrıca istediğin karakterle oyuna devam edebilirsin. Numaralı atlayışlar yapman için uzun dokunman yeterli olacaktır. Her bölümde sana farklı görevler verilecek bunların hepsinin üstesinden gelmeye çalışacaksın. Bakalım kaykay oyununda ne kadar başarılısın. Sana artı puan kazandıracak diğer şey ise altınlar. Ne kadar çok altın kazanırsan senin için o kadar iyi. Bu oyunun en iyisi olmak senin ellerinde. Hadi bakalım göster kendini.

Oyunu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.