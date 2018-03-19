Ücretsiz ve basit grafikli SkidStorm'un oynanışları da çok temel düzeyde. Bu sebepten dolayı hem oyuncuyu yormuyor hem de üst düzey rekabet sunabiliyor. Çevrimiçi veya hikaye modunda yarışabileceğiniz oyunda zorlu parkurları geçmeli ve yarışlarda birinci gelmelisiniz.

Her türlü zorlayıcı pistte arabanızı kontrol etmeli ve rakiplerinize geçit vermemelisiniz. Sadece sağ ve sol yaparak ilerleteceğiniz aracınızda nitro da yer alıyor. Zorlandığınız zamanlarda bu nitroyu kullanarak yarışın seyrini değiştirebilirsiniz. 17 farklı araba modeline ve 12 ayrı modifikasyona izin veren SkidStorm'da aynı zamanda yükseltilebilir beş parça bulunuyor. Bunlar: motor gücü, turbo, fren, tekerlek ve dış tasarım.

Ayrıca arkadaş ekleme sisteminin yer aldığı oyunda arkadaşlarınızla kapışabilir ve zorlu mücadeleler verebilirsiniz. Çevrimiçi olarak oynanabilen oyun aynı zamanda kariyer modunda, AI modunda veya eğlence modunda oynanabiliyor. Yani yarış yapmak istiyorsanız pek çok seçenek bulunuyor.

SkidStorm Özellikleri