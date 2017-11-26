Skillz, boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz hafıza tabanlı bir bulmaca oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Hoş atmosferi ve sürükleyici etkisiyle dikkat çeken oyunda reflekslerinizi sonuna kadar kullanmanız gerekiyor.

Hafızanızı zorlayabileceğiniz bir mobil oyun olan Skillz, farklı renkleri ayırt edebilmenizi ve becerilerinizi ölçüyor. Eğlenceli bir hafıza oyunu olan Skillz ile beyninizi tam anlamıyla zorlu bir teste tabi tutuyorsunuz. Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz oyunda bir yandan beyin jimnastiği yaparken bir yandan da zevkli zamanlar geçirebiliyorsunuz. Reflekslerinizi çalıştırabileceğiniz, hafızanızı güçlendirebileceğiniz ve tahmin yeteneğinizi geliştirebileceğiniz bu oyunu mutlaka denemelisiniz. Can sıkıntınızı geçirmek için tercih edebileceğiniz harika bir mobil oyun olan Skillz, sizleri bekliyor. Eğer bu tarz tahmin ve hafıza oyunlarını seviyorsanız Skillz'in müptelası olabileceğinizi de söyleyebilirim. Zorlu seviyeleri atlatmanız gereken Skillz'i sakın kaçırmayın.

Ayrıca hoş grafikleriyle de ön plana çıkan oyunda arkadaşlarınıza da meydan okuyabilirsiniz. Skillz oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.