Korku ve gerilim oyunlarını seviyorsanız Slickpoo tam size göre. Android platformundan ücretsiz olarak indirebileceğiniz Slickpoo oyununda ilginç ve tehlikeli anlar yaşamaya hazır olun.

Slickpoo oyununda bir odada uyanıyorsunuz. Etrafta hiç kimse yok ve olumsuz bir durum olduğu kesin. Sizin etrafı keşfetmeniz ve insanların nerede olduğunu bulmanız gerekiyor. İlk önce uyandığınız odadan başlamalı ve tüm evi dolaşmalısınız. Ev içerisinde ilerleyen bölümlerde işinize yarayabilecek bazı malzemeler mevcut. Bunları toplamayı sakın ihmal etmeyin. Çünkü bu malzemelere ihtiyaç duyduğunuz anlarda geriye dönüp almanız mümkün olmayacaktır.

Oldukça kaliteli grafiklere sahip olan Slickpoo oyunun müzikleri ise yeterince korkunç. Oyunu oynamaya başladığınız anda istemsizce geriliyor ve hemen bitirmek istiyorsunuz. Çünkü oyunda karşınıza ne çıkacağını bilmiyorsunuz ve sizi bekleyen tehlikelerden de haberdar değilsiniz. İşte bu yüzden evden ve odadan fazla uzaklaşmamaya özen gösterin.

Slickpoo oyununda bilgisayar ve tablolar gibi dikkat çeken nesneleri iyice inceleyin. Çünkü işinize yarayacak ipuçları bu tür nesnelere gizlenmiş durumda. Oyunu oynamak için sabırsızlandığınızı biliyoruz. Hadi hemen şimdi Slickpoo oyununu indirin ve gerilim dolu anlara tanıklık edin.