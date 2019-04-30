Farklı toplar kullanarak zorlu parkurlarda yarışabileceğiniz ve çeşitli engellerin arasında yukarı doğru çıkarak hedefe ulaşabileceğiniz Smashies, 100 binden fazla oyun severin tercih ettiği eğlenceli bir oyundur.

Basit ve göz yormayan grafikleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken, farklı top modellerinden birini seçerek parkura başlamak ve topu zıplatarak yukarı doğru yol almaktır. Koyu renkli arka plan üzerine tasarlanmış rengarenk şekillerden oluşan engelleri aşarak topu yukarı doğru zıplatmalı ve puan toplayarak yolunuza devam etmelisiniz. Engellerin her biri farklı renkte ve hareket halindedir. Bu nedenle engellere çarpmadan içlerinden geçebilmek için topla aynı renk blokların gelmesini beklemeli ve içlerinden zıplayarak yukarı doğru ilerlemelisiniz.

Oyunda birbirinden güzel yüzlerce farklı top modeli yer almaktadır. Topların her biri farklı renge ve surat ifadesine sahiptir. Puan toplayarak yeni topların kilidini açabilir ve parkurlarda istediğiniz topu kullanabilirsiniz.

Android ve İOS sürümleri ile oyunculara ücretsiz olarak hizmet veren Smashies, geniş oyuncu kitlesiyle dikkat çeken kaliteli bir oyun olarak göze çarpıyor.