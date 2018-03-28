SnowSmash, canınız sıkıldığında Android telefonunuzda açıp oynayabileceğiniz türde, stres atmak için birebir bir mobil oyun. Şehirde her gördüğü insana, araca, binaya yaptığı kar toplarını fırlatarak enerjisini atan bir karakterin yerine geçtiğiniz oyunda süreye karşı oynuyorsunuz.

Kar topu ve karla kaplı objeleri sağa sola fırlatarak zaman geçirdiğiniz bir oyun SnowSmash. Oldukça kısa bir sürede istenen sayıda objeyi indirmeniz gerekiyor. Kar topunu fırlatmak için çek - hedef al ve bırak sistemini uyguluyorsunuz. Seriye bağlama şansınız yok. Atıştan sonra kısa da olsa beklemeniz gerekiyor. Kar topunuzun hasar verme, maksimum kapasite ve yeniden dolma hızını yükseltebiliyorsunuz.