Socratic uygulamasını kullanarak Android cihazlarınız üzerinden çözemediğiniz soruların cevabını kolayca öğrenebilirsiniz.

Google’ın satın aldığı eğitim uygulaması Socratic, öğrencilerin çok işine yarayacak başarılı bir uygulama olarak öne çıkıyor. Matematik, Geometri, Fizik, Biyoloji, Kimya, İngilizce derslerinde çözemediğiniz soruları çözen ve çözüm adımlarını sizlere sunan uygulamada, soruları kameraya göstermeniz yeterli oluyor.

Sorularınızı kamera yoluyla çözebilmenin yanında sesli komutlarla da kullanabileceğiniz Socratic uygulamasında, en güvenilir kaynaklardan sorunuzun cevabını bulabilirsiniz. 1000’den fazla konu içeriğine sahip olan Socratic uygulamasında, konuyu anlamanıza yardımcı olacak videolar, açıklamalar ve çevrimiçi kaynaklara da ulaşabilirsiniz. Eğer siz de çözemediğiniz soruların cevapları için yardım almak istiyorsanız, Socratic uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.