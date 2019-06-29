Mobil platformda Android işletim sistemine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla erişebileceğiniz ve ücretsiz olarak oynayabileceğiniz SpeedBall, rengarenk parkurlarda bir top yardımı ile yarışabileceğiniz ve engelleri aşarak puan toplayabileceğiniz eğlenceli bir oyundur.

Renkli grafikleri ve keyif verici müzikleri ile oyun tutkunlarına sıra dışı bir deneyim sunan bu oyuında yapmanız gereken tek şey, çeşitli engellerin ve tuzakların yer aldığı zorlu parkurlarda yarışarak puan toplamak ve seviye atlayarak yolunuza devam etmektir. Hızla ilerleyen blokların üstünde topu sağa ve sola çekerek engellerden kurtarabilirsiniz. Topun kontrolünü iyi sağlamalı ve bloklardan aşağı düşmeden hedefe doğru gitmelisiniz. Hızlı düşünme yeteneğinizi geliştirebileceğiniz ve sürükleyici özelliği sayesinde sıkılmadan oynayabileceğiniz benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda birbirinden zorlu yüzlerce parkur ve her parkurda birçok farklı engel yer almaktadır. Engellere çarpmadan parkurları tamamlamalı ve maksimum puana ulaşmalısınız. Bu sayede seviye atlayabilir ve yeni bölümlerin kilidini açabilirsiniz.

10 milyondan fazla oyun sever tarafından keyifle oynanan SpeedBall, gün geçtikçe daha fazla oyuncu tarafından tercih edilen kaliteli bir oyundur.