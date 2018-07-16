SpeedBall, Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz renkli ve eğlenceli bir mobil beceri oyunu olarak dikkatimizi çekiyor. Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz oyunda topu aşağı düşürmeden engellerden kaçıyor ve yüksek puanlara ulaşmaya çalışıyorsunuz.

Renkli bir atmosfere sahip olan oyunda reflekslerinizi sonuna kadar sınıyor ve arkadaşlarınıza meydan okuyabiliyorsunuz. Boş zamanlarınızı değerlendirmek için tercih edebileceğiniz oyunda hızlı olmanız gerekiyor. Temposu yüksek bir oyun olarak nitelendirebileceğim SpeedBall, zorlu seviyeleriyle de ön plana çıkıyor. Ekrana dokunarak topun yönünü değiştirebileceğiniz oyunda işiniz oldukça zor. Bir anda karşınıza çıkan engelleri atlatarak ilerlemeniz gereken SpeedBall oyunun mutlaka denemelisiniz. Eğer bu tür oyunları seviyorsanız SpeedBall sizleri bekliyor.

SpeedBall oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.