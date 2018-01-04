Spiky Trees, reflekslerinizi test edebileceğiniz harika bir mobil oyun. Ketchapp’ın oyunlarını anımsatan minimalist, sade görseller sunan arcade oyunda dikey platformda kazıklara çarpmadan ilerlemeye çalışıyorsunuz. Tek dokunmaya dayalı kolay kontrolleriyle her yerde rahatlıkla oynanabilecek, tam zaman geçirmelik bir oyun.

Geliştiricinin dikenli ağaçlar olarak adlandırdığı, bana göre kazıklarla dolu blok yığınından oluşan platformda mümkün olduğunca aşağı noktaya inme amacı taşıyor oyun. Sarı küp olarak kazıklara takılmadan aşağı inmek için boşlukları kullanıyorsunuz. Boşluk görmediğiniz noktada ekrana dokunarak platformu döndürüyor ve yolunuza kendi yarattığınız boşluktan devam ediyorsunuz. Oyunun sonu tahmin edeceğiniz üzere gelmiyor. Ne kadar uzun mesafe yaparsanız o kadar puan topluyorsunuz.