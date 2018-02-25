SPIN uygulamasını kullanarak, Android cihazlarınızda internet sitelerinin uygunsuz içeriklerini filtreleyerek güvenli bir ortam sağlayabilirsiniz.

İnternet üzerinde birçok sitede ister istemez uygunsuz içeriklere rastlayabiliyoruz. Özellikle çocuklarımızı uzak tutmak için dikkat etmemiz gereken bu konuda bizlere kolaylık sağlayan bir internet tarayıcısı olan SPIN, uygunsuz tüm içerikleri filtreyerek internette gezinmenizi sağlıyor. Pornografi, çıplaklık, ilaçlar, alkol ve tütün ürünleri, kumar ve yetişkinlere özel içerikleri filtreleyerek çocuklar için güvenli bir ortam oluşturan SPIN tarayıcısı son derece hızlı ve güvenilir diyebilirim.

Hiçbir şekilde giriş veya kayıt olma zorunluluğu sunmayan uygulamada, her şey önceden ayarlandığı için herhangi bir yapılandırma ayarı yapmanıza da gerek kalmıyor. Gizli tarama modu da sunan SPIN uygulamasını, çocuklarını internetin kötü yönlerinden uzak tutmak isteyen tüm ebeveynlerin kullanmasını tavsiye ediyoruz.