Esrarengiz olayların yaşandığı ürkütücü bir ormanda macera dolu bir serüvene atılarak zorlu görevler üstleneceğiniz ve farklı özelliklere sahip savaşçılardan güçlü bir ordu kurarak rakiplerinizle nefes kesen savaşlara katılacağınız Spiritwish, Android ve İOS sürümleri ile iki farklı platformdan sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz eğlenceli bir oyun olarak öne çıkıyor.

Etkileyici grafik tasarımları ve sürükleyici savaş senaryoları ile oyunculara sıra dışı bir deneyim sunan bu oyunda yapmanız gereken, farklı özelliklere ve silahlara sahip savaş kahramanlarını bir araya getirerek görev haritasında yer alan aksiyon bölgelerini ziyaret etmek ve karşınıza çıkan ilginç yaratıkları öldürerek seviye atlamaktır.

Savaşlarda kazandığınız ganimetleri kullanarak karakterlerinize yeni özellikler ekleyebilir ve farklı savaş malzemeleriyle donatabilirsiniz.

Oyunda kılıç, ok, balta ve daha onlarca silaha sahip güçlü savaşçılar ve her savaşçının özel kostümü yer almaktadır.

Ayrıca size karşı mücadele edecek birçok yaratık ve canavar bulunmaktadır.

Rol oyunları kategorisinde kendisine yer bulan ve ücretsiz olarak oyunculara sunulan Spiritwish ile sizde aksiyona doyabilir ve eşsiz deneyimler edinebilirsiniz.