SpotOn uygulamasıyla Android cihazlarınızdan Spotify için uyku zamanlama ve alarm özelliği kullanabilirsiniz.

Spotify Premium üyelik sahibi kullanıcıların faydalanabileceği SpotOn uygulaması, gece uyumadan önce müzik dinleyenlerin pil tasarrufu için uyku zamanlayıcısı özelliği sunuyor. Uyumadan önce favori parçalarınızdan oluşan listeyi ve uygulamanın durdurulacağı saati belirledikten sonra otomatik olarak devreye giren uygulama, sabahları da yine en sevdiğiniz müzikleri alarm saatinde sizlere otomatik olarak çalmaya başlıyor.

Azalarak çalma, karışık çalma, diğer cihazlardan dinleme, titreşim ve bildirimleri göster gibi seçenekleri düzenleyebileceğiniz uygulamada, alarmın çalmasını istediğiniz günleri de ayarlayabilirsiniz. Alarm çaldığında ertele ve sustur gibi özellikleri de kullanabileceğiniz SpotOn uygulaması ücretsiz olarak sunuluyor.

Uygulama özellikleri