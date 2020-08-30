Staff!, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir simülasyon oyunu olarak karşımıza çıkmakta.

Beğenerek oynayabileceğiniz harika bir mobil simülasyon oyunu olarak nitelendirebileceğim Staff! oyununda gerçek hayattaki işleri mobil cihazlarınızda deneyimleyebiliyorsunuz. Renkli görsellerin yer aldığı oyunda boş zamanlarınızı harika bir şekilde geçirebiliyorsunuz. Gerçek hayatta yapılan tüm işleri deneyimleyebileceğiniz oyunda keyifli bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Kolay kontrollerin yer aldığı oyunda para kazanarak bölgenizi de geliştirebiliyorsunuz. Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız Staff! sizleri bekliyor.

Staff! oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.