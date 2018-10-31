Bizleri uzaya götürecek olan Starlost ücretsiz bir mobil rol oyunu olarak yayınlanmıştı. Yayınlandığı günden bu yana onbinlerce oyuncu tarafından oynanan başarılı yapım 3D grafiklere sahip. Bünyesinde birbirinden farklı çok sayıda uzay aracına yer veren oyun da 24 farklı silah modeli de yer alacak.

Orta dereceli içerikleri ile uzay savaşlarına katılacağımız yapım da İngilizce olarak çeşitli diyaloglar da karşımıza çıkacak. Ses efektleri ile desteklenen mobil rol oyununda galaksiler arasında yolculuklar yapacak ve benzersiz düşmanlar ile karşı karşıya geleceğiz. Oyuncular uzay gemilerini geliştirebilecek ve daha güçlü bir hale getirebilecekler.

100 binden fazla oyuncu tarafından oynanan Starlost 4.5 gibi bir incelemeye sahip.

İyi oyunlar dileriz.