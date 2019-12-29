Sticker.ly uygulaması ile Android cihazlarınızdan milyonlarca WhatsApp çıkartması keşfedebiliyor, kendi çıkartmalarınızı oluştur abiliyorsunuz.

WhatsApp’taki çıkartmalar özelliği, bazı durumlarda emojilerden daha etkili olabiliyor. Sohbetlerinize renk katacak çıkartmalar bulabileceğiniz Sticker.ly uygulamasında, çeşitli fotoğraf veya karikatürlerden kendi çıkartmalarınızı da oluşturabiliyorsunuz. Hazırda bulunan çıkartmaları oldukça kolay bir şekilde WhatsApp’a aktarabileceğiniz Sticker.ly uygulamasında, yükleyeceğiniz fotoğrafları otomatik olarak kesip düzenleyerek de aktarım sağlayabiliyorsunuz.

Çıkartma paketiniz için bir isim belirledikten sonra fotoğraf seçimi yapıp, bu fotoğraftaki ilgili bölümü kestikten sonra eklemeler yapabileceğiniz Sticker.ly uygulamasında, çıkartmalara yazılar da ekleyebiliyorsunuz. Sohbetlerinize renk katacak komik çıkartmalar bulabileceğiniz ve oluşturabileceğiniz Sticker.ly uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri