Stickman Hook, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebileceğiniz harika bir beceri oyunu olarak dikkatimizi çekiyor. Sürükleyici atmosferi ve zorlu seviyeleriyle ön plana çıkan oyunda engelleri geçmeye çalışıyor ve akrobatik hareketler yapmaya çalışıyorsunuz. Son derece keyifli bir oynanışa sahip olan oyunda becerilerinizi de sınıyorsunuz. Reflekslerinizi iyi kullanmanız gereken oyunda en uygun zamanı kollamanız gerekiyor. Küçük bir çöp adamı kontrol ettiğiniz oyunda hızlı ve tempolu bir oyun deneyimi yaşayabiliyorsunuz.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz oyunda yükseklere sıçramalı ve tutunacak yerler bulmalısınız. Yolda duran engellerden kaçmalı ve tüm seviyeleri tamamlamak için son derece dikkatli olmalısınız. Arkadaşlarınıza da meydan okuyabileceğiniz oyunda harika bir atmosfer yer alıyor. Bu tarz oyunları seviyorsanız Stickman Hook sizleri bekliyor.

Stickman Hook oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.