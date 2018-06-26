Taş sektirme oyununda vaktin nasıl geçtiğini anlamayacaksınız.
Stone Skimming, Voodoo’nun olmasıyla mobil platformda öne çıkan taş sektirme oyunu. Gerçekte genellikle canımız sıkıldığında yaptığımız suda taş sektirme, kaydırmadan biraz farklı oynanış sunsa da eğlenceli. Zaman geçirmelik bir oyun arıyorsanız, tavsiye ederim.
Voodoo’nun beceriye dayalı yeni oyununda taş sektiriyorsunuz. Tek dokunuşla taşı fırlattıktan sonra parmağınızı sola sağa sürükleyerek engellere çarpmasını engelliyor, taşın mümkün olduğunca uzun mesafeye ulaşmasını sağlıyorsunuz. Taş elinizden çıktıktan sonra tek yapabildiğiniz yönünü ayarlamak olduğundan fırlatma önemli. Renkli barda ortayı yakalamayı başarırsanız en iyi atışı yapmış oluyorsunuz. Taşı istenen mesafeye atabilirseniz yükseltme seçeneklerini açmakla kalmayıp yeni öğelerle tanışıyorsunuz.
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