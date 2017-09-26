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Stormbound 1.0.3.1312 (Android)
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  4. Stormbound - Android için Strateji Oyunu

Stormbound

1.0.3.1312
Android
Stormbound
ÜCRETSİZ
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Stormbound 2 - 2
Stormbound 3 - 3
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Murat İşçi
Murat İşçi

Stormbound, dört farklı krallığın mücadelesini konu alan harika bir oyundur.

Gelişmiş grafikleri, eşsiz kurgusu ve sürükleyici atmosferiyle karşımıza çıkan Stormbound, strateji severlerin yeni favorisi olacak tarzdan bir oyundur. Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz oyunda işiniz bir hayli zor.

Benzersiz kurgusuyla ön plana çıkan oyunda yeteneklerinizi konuşturuyor ve dört farklı krallıkla başa çıkmaya çalışıyorsunuz. Gerçek zamanlı mücadelelere sahip olan oyunda arkadaşlarınıza ve dünyanın dört bir yanındaki oyunculara meydan okuyabiliyorsunuz. Taktiksel bir oyun olarak nitelendirebileceğim Stormbound'da güçlü kartları toplamalı ve koleksiyonunuzu genişletmelisiniz. 2D ve 3D sahnelerin yer aldığı oyunda sanatsal bir oyun deneyimi yaşayabiliyorsunuz. PvP savaşların düzenlendiği Stormbound'da işiniz bir hayli zor. Özel güçleri kullanabileceğiniz bu oyunu sakın kaçırmayın.

Stormbound oyununu Android cihazlarınınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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