String.io, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil beceri oyunu olarak karşımıza çıkıyor.

Basit oynanışı ve sürükleyici atmosferiyle dikkat çeken bir mobil oyun olarak karşımıza çıkan String.io, topraklar kazanarak ilerleyebileceğiniz bir oyundur. IO oyunları oynamayı sevenlerin beğenerek oynayabileceğini düşündüğüm bir oyun olarak ön plana çıkan oyunda renkli görseller ve bağımlılık yapıcı bir etki yer alıyor. Farklı avatarların kilitlerini açarak daha renkli bir atmosfer de oluştabileceğiniz oyunda online PvP mücadelesi veriyorsunuz. Stratejik mücadeleler verebileceğiniz oyunda topraklarınızı korumalı ve sürekli büyütmelisiniz. Kolay oynanışıyla karşımıza çıkan String.io sizleri bekliyor.

String.io oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.