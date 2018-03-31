Kuru araziyi geride bırakmaya hazırsanız kendi denizaltı geminize adım atın ve üstesinden gelmek için farklı engellerle dolu inanılmaz bir yolcuğa başlayın. Onlarca balığı ve deniz bitkisini keşfedeceğiniz bu yolculukta başınıza her şey gelebilir, hazırlıklı olun!

Denize hatta okyanusa açıldığınız bir oyun olan SubDive'da bir denizaltına sahipsiniz. Bu denizaltı ile keşif yapacak ve aynı zamanda onlarca farklı canlı ile karşılacaksanız. Her karşılaştığınız hayvanı koleksiyonunuza ekleyebilir ve böylelikle görevleri yerine getirebilirsiniz. Ayrıca bir canlı hakkında bilgi almak için menü kısmını ziyaret edebilirsiniz. 100 seviyeye kadar yükselebileceğiniz oyunda hayvan derileri toplayabilir ve başarı puanlarını kazanabilirsiniz.

Denizin en derinlerine kadar inme şansı tanıyan oyunun grafikleri ve animasyonları da oyuncuları tatmin edecek seviyede olduğunu belirtmek gerekiyor. Ayrıca dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılarla koleksiyon sıralaması yapabilir ve yapımcı tarafından hazırlanan özel listeye girebilirsiniz. Bu zorlu denizaltı macerasına hazır mısınız?

SubDive Özellikleri