Tortuna Team imzası ile geliştirilen ve iki farklı mobil platformda oyuncuların beğenisine sunulan Sunday Avenue klasik oyunlar arasında yer alıyor.

Tamamen ücretsiz olarak iki farklı mobil platformda oyuncuların beğenisine sunulan mobil klasik oyunu rengarenk yapısı ve eşsiz oynanışı ile her kesimden oyuncuya hitap ediyor. Aksiyon ve gerilimden uzak yapısı ile oyunculara eğlenceli anlar yaşatacak olan yapımda amacımız güzel bir tatil köyü kurmak olacak.

Oyuncular bir yandan tatil yaparken diğer yandan da daha fazla müşteri çekebilmek için yeteneklerini sergileyecekler. Basit arayüzleri ve renkli içerikleri ile iki farklı mobil platformda ücretsiz olarak oynanan mobil klasik oyun kitlesini hızla genişletmeye devam ediyor.

İyi oyunlar dileriz.