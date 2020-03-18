Super Stylist, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli ve sürükleyici bir simülasyon oyunudur. Özellikle kızların beğenerek oynayabileceğini düşündüğüm oyunda kendi stilinizi oyuna yansıtıyorsunuz.

Moda stilisti olarak görev yapabileceğiniz ve sadece kendi zevklerinizi konuşturabileceğiniz bir oyun olan Super Stylist oyununda harika bir deneyim yaşıyorsunuz. Modaya düşkün olanların büyük bir beğeniyle oynayabileceğini düşündüğüm oyunda canlı ve kaliteli görseller yer almakta. Aksesuarlardan elbiselere, ayakkabılardan takılara kadar pek çok detaya yer verilen oyunda kendi stilinizi oyuna yansıtıp puanlar toplamaya çalışıyorsunuz. Herkesi etkileyerek daha fazla puan kazanabileceğiniz oyunda müşterilerinizi de arttırmak zorundasınız.

Super Stylist oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.