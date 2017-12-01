SurveyMonkey uygulaması ile Android işletim sistemli cihazlarınızdan çevrimiçi anketler oluşturarak paylaşabilirsiniz.

Firma çalışanlarınız için geri bildirim, müşteri memnuniyeti, piyasa araştırmaları ve buna benzer konularda araştırmalarınıza katkıda bulunması için anketler düzenleyebilirsiniz. Anketlere verilen cevaplarla çalışanlarınızı, müşterilerinizi ve diğer insanları memnun etmek için çeşitli çalışmalarda bulunabilirsiniz. Bu işi sizin için kolaylaştıran SurveyMonkey uygulaması, çevrimiçi anketler oluşturmanızı sağlıyor.

Uygulama içerisinde bulunan hazır şablonları kullanarak ihtiyaçlarınıza uygun anketleri anında düzenleyebileceğiniz uygulamada, bu anketleri e-posta, sosyal medya ya da mesaj yoluyla paylaşabilmeniz mümkün. Oldukça iyi bir arayüze sahip olan SurveyMonkey uygulamasında, soru çeşitleri için hazırda bulunanları kullanabileceğiniz gibi kendi sorularınızı da yazabiliyorsunuz. Anketteki yazı renklerini değiştirebilme, resim ekleme ve firma logosu ekleme gibi özellikler de sunan SurveyMonkey uygulamasıyla hedef kitlenize kolayca ulaşabilirsiniz.

Uygulama özellikleri