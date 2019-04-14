Hem Android, hem de İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışan ve ücretsiz olarak sunulan Sushi Bar, kendi restoranınızı işletebileceğiniz ve dünyaca ünlü şeflerle çalışabileceğiniz eğlenceli bir oyundur.

Kaliteli grafikler ve ses efektleri ile donatılmış bu oyunda amaç, dünyanın farklı bölgelerinde suşi restoranları açmak ve en iyi aşçılarla çalışarak müşterilerinize enfes yemekler sunmaktır. Restoranınızda suşi yemekleri satarak para kazanabilir ve seviye atlayarak farklı aşçıların kilidini açabilirsiniz. Ayrıca yeterli miktarda para biriktirerek farklı restoranlar açabilir ve dünyanın her bölgesine şube açabilirsiniz.

Mobil oyunlar arasında simülasyon kategorisinde yer alan ve farklı tasarımı ile dikkat çeken bu oyunda, dönen bir tezgahın etrafında toplanan müşterilerinize suşi yemekleri sunmalı ve onları memnun etmelisiniz. Size verilen görevleri tamamlayarak dünyaca ünlü aşçılarla çalışabilir ve daha fazla müşteriye ulaşabilirsiniz.

Bir milyondan fazla oyun sever tarafından keyifle oynanan ve her geçen gün daha fazla oyuncunun ilgisini çeken Sushi Bar, stres atabileceğiniz eğlenceli bir oyun olarak öne çıkıyor.