Tadını Çıkar uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızdan Coca-Cola kutularındaki animasyonları oynatabilirsiniz.

Coca-Cola’nın piyasaya yeni sürdüğü şehir tasarımlı kutular için geliştirilen Tadını Çıkar uygulamasında, kola kutularını uygulama kamerasına gösterdiğinizde artırılmış gerçeklik teknolojisiyle tanışıyorsunuz. Artırılmış gerçeklik teknolojisi kullanılarak hazırlanan etkileyici ve şahane karakter animasyonlarını izleyebileceğiniz Tadını Çıkar uygulamasında, bu animasyonlarda şehirler hakkında geniş kapsamlı bilgiler edinebiliyorsunuz.

Şehirlerin tarihi ve kültürel özelliklerini öğrenmenin yanında sürprizler de kazanabileceğiniz Tadını Çıkar uygulamasında, her kutuda yeni bir sürpriz sizleri bekliyor. Daha önce kazandıklarınızı da görebileceğiniz Kazandıklarım sayfasını da bulabileceğiniz Tadını Çıkar uygulamasını ücretsiz olarak indirebilir, yeni bilgiler öğrenirken sürpriz hediyeler kazanabilirsiniz.