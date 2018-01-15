TANGO 5, takım oyunu ve stratejinin öne çıktığı çok oyunculu (multiplayer) savaş oyunu. 5’li takımlar halinde gerçek zamanlı savaş üzerine kurulu oyun, farklı oynanış sunmasının yanında grafikleriyle de kendisine çekiyor. Satın alınanın değil, yetenek ve deneyimin kazandığı enfes bir strateji ağırlıklı TPS oyunu bizlerle.

Bilim kurgu, polisiye, süper kahraman, aksiyon gibi farklı türde filmlerden karakterleri (paralı asker, keskin nişancı, polis, Swat, motosiklet çete üyesi vs.) bir araya getiren yapımda 5’e 5 PvP savaşlar düzenleniyor. Karşı takımın oyuncularının işini bitiren veya süre sonunda en fazla kontrol noktasını tutan veya tüm kontrol noktalarını ele geçiren takım oyunu kazanıyor. Kırmızı ve mavi takımın kapışması sadece 99 saniye sürüyor. Evet, 99 saniyelik mücadele sonrasında en fazla kontrol noktasını ele geçiren, takım üyesini öldüren taraf zafer coşkusunu yaşıyor.

TANGO 5 Özellikleri: