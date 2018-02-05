Tankr.io, hayatta kalmaya dayalı ateş etme oyunları arasında oldukça popüler olan .io uzantılı onlarca mobil oyundan biri. Adından da tahmin edeceğiniz üzere bu oyunda tankları kontrol ediyorsunuz. Hedefiniz; haritadaki tüm tankları patlatıp son kurtulan olmak. Küçücük haritalarda tüm oyuncuların birbirini bitirmek için uğraştığı hızlı tempolu bu tank oyununu kesinlikle oynamalısınız.

Android telefonunuzda tank savaş oyunlarında yer veriyorsanız, tamamen yeni tank ateş etme ve hayatta kalma oyunu Tankr.io'ya bir şans vermelisiniz. Görsel açıdan zayıf kalsa da oynanış tarafında bu açığını kapatıyor. En fazla 5 oyuncuyu içerisine alan ufak ve engellerle dolu haritalarda hayatta kalma mücadelesi veriyorsunuz. Öldürdüğünüz her düşman seviyenizi yükseltiyor ancak oyunun kazananı olmak istiyorsanız haritada durmadan gezerek tüm tankları bitirmeniz gerekiyor. Etrafınızda çıkan objeleri toplayarak hayatta kalma sürenizi artırabiliyorsunuz. Tabii ki tankınızı upgrade ederek daha güçlü hale getirme şansına sahipsiniz.