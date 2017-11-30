tap.OFF, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir beceri oyunu olarak dikkatimizi çekiyor. Boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz harika bir bulmaca oyunu olan tap.OFF ile keyifli bir deneyim yaşayabiliyorsunuz.

Görsel becerilerinizi sınayabileceğiniz bir bulmaca oyunu olan tap.OFF, heyecan verici kurgusuyula dikkat çekiyor. Oyunda renkleri eşleştirerek puanlar kazanıyor ve arkadaşlarınıza meydan okuyabiliyorsunuz. Telefondaki boş zamanlarınızı keyifli bir hale getirebileceğiniz oyunda işiniz bir hayli zor. Eğer bulmaca oyunlarını seviyorsanız tap.OFF tam size göre. Oyunda tek yapmanız gereken renkli kutulara dokunarak renkleri eşleştirmek. Elinizi çabuk tutmanız gereken oyunda arkadaşlarınıza da meydan okuyabiliyorsunuz. Hızlı bir oyun deneyimi sunan oyunda 60 saniye içerisinde en fazla kutuyu eşleştirmeniz gerekiyor. Renkli ve kaliteli görselleriyle karşımıza çıkan tap.OFF mutlaka denemeniz gereken bir oyundur. tap.OFF oyununu sakın kaçırmayın.

tap.OFF oyununu Anroid cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.