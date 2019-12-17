Tezza uygulaması Android işletim sistemine sahip cihazlarınıza indirebileceğiniz bir efektlendirme uygulamasıdır.

En güzel anlarınızı ölümsüzleştirdiğiniz fotoğrafların güzel çıkmış olması herkesin isteğidir. Fakat kötü çıktı diye de üzülmeyin. Fotoğraflarınız kötü çıkmış bile olsa düzeltmenin bir yolu var: Tezza. Yeni hazır ayarlarıyla ve basit düzenleme araçlarıyla fotoğraflarınızı birer şaheser gibi göstermek artık bu uygulama sayesinde mümkün.

Işıklama, karşıtlık, netleştir, dolgunluk, ton, beyaz dengesi gibi bir çok ayarını kendinizin yapabildiği fotoğraflar orijinalinden çok daha güzel olacak. Tezza uygulaması her zaman hayalini kurduğunuz fotoğrafçılık estetiğine ulaşmanıza yardımcı olmak için sevgi ile yapılmış.

Küçük dokunuşlarla mükemmel şaheserler ortaya koymak istiyorsanız fotoğrafınızı alın ve ve efektler arasından en çok yakışanı ekleyin. Daha parlak, daha canlı veya daha eskimiş görünmesini sağlayabilirsiniz. İpler sizin elinizde. Sizde özel anlarınızı fotoğraflarla ölümsüzleştirmeyi seviyorsanız tam size göre bir uygulama. Hadi hemen indirin ve denemeye başlayın.

Tezza uygulamasını Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.